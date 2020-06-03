Фестиваль «Дикая Мята» в Тульской области перенесли на июнь 2021 года

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:37:42+03:00

Все приобретенные билеты будут действительны и в 2021 году

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Организаторы фестиваля «Дикая Мята» сообщили о его переносе на июнь 2021 года. На это повлияли невозможность привезти иностранных артистов, построить запланированные объекты и сцены, а также гарантировать безопасность гостей мероприятия в связи с распространением короновируса.

Все категории билетов, приобретённые на 2020 год, будут действительны в 2021 году. Кроме того, для тех, кто не сдаст билет, организаторы приготовят специальные памятные браслеты и знаки отличия. Заявки по возврату билетов будут рассматриваться начиная с 1 июля.

Сообщается, что в следующем году организаторы постараются сохранить большую часть заявленного состава исполнителей этого года. Также программа фестиваля пополнится новыми именами.

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ИСТОЧНИК KP.RU