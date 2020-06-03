В Туле водитель "Лады" сбил непослушную женщину-пешехода
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
В Туле водитель "Лады" сбил непослушную женщину-пешеходаФото: материалы пресс-служб
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Вчера, 2 июня, в центре Тулы отечественная “ласточка” сбила пешехода женщину, которая нарушила правила ПДД.
Так в 18:45 на улице Коминтерна 47-летний водитель автомобиля «Лада Калина», сбил 42-летнюю женщину-пешехода. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадала женщина, которая после оказания медпомощи была отпущена домой.
ИСТОЧНИК KP.RU