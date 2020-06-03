В Тульской области невнимательный "ГАЗ" столкнулся с автомобилем "ВАЗ"

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:01:23+03:00

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Вчера утром, 2 июня, в Ленинском районе произошло ДТП из-за водительской невнимательности. На дороге “ГАЗ” столкнулся с “ВАЗом”. В аварии имеются пострадавшие.

Так, 2 июня в 9:40 на 2-ом километре автодороги «Тула-Демидовка»в Ленинском районе 51-летний водитель автомобиля «ГАЗ 33023», по предварительной информации, не убедился в безопасности своего маневра, когда выезжал с прилегающей территории. Это и послужило причиной аварии. В итоге, “ГАЗ” столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 37-летний мужчина. Однако, водитель легковушки не имел право на управление транспортным средством.

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа» и его 47-летний пассажир. Мужчины получили различные травмы и были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU