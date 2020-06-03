В поселке Косая Гора улицу Металлургов отремонтируют в августе

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:31:20+03:00

К настоящему времени подрядчик приступил к работам

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В поселке Косая Гора ремонт улицы Металлургов начнется в августе. К работам приступят по завершении обустройства канализации. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Ремонт дороги в поселке Косая Гора планировался еще в прошлом году. Его перенесли из-за решения построить сети водоотведения на 11 улицах поселка. Сейчас подрядчик приступил к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU