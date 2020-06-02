В благоустройство Красной площади в Ефремове дополнительно вложат 95 млн рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:58:26+03:00

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Из федерального бюджета дополнительно выделено 95 млн рублей на реализацию проекта «Сердце Ефремова». Проект предусматривает благоустройство исторического центра города - Красной площади.

Он включает в себя развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры вокруг исторической территории города. На площади появятся арт-объекты, уличная галерея со сменной экспозицией. Также будет проведено озеленение территории. Срок реализации проекта – до конца 2020 года.

Напомним, в 2017 году в Ефремове была благоустроена набережная реки Красивая меча.

ИСТОЧНИК KP.RU