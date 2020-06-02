В Тульской области региональный маткапитал можно будет потратить на приобретение компьютера
Соответствующий Закон подписал губернатор Алексей Дюмин
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области региональный маткапитал можно будет потратить на приобретение компьютера ребенку, который учится в общеобразовательной организации. А именно - 25 тысяч рублей из общей суммы.
Соответствующий Закон подписал губернатор Алексей Дюмин.
Воспользоваться таким правом смогут семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также семьи, чей среднедушевой доход, не превышает региональный размер величины прожиточного минимума.
ИСТОЧНИК KP.RU