2 Июнь 2020 2020-06-02T17:43:54+03:00

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В Тульской области региональный маткапитал можно будет потратить на приобретение компьютера ребенку, который учится в общеобразовательной организации. А именно - 25 тысяч рублей из общей суммы.

Соответствующий Закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Воспользоваться таким правом смогут семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также семьи, чей среднедушевой доход, не превышает региональный размер величины прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU