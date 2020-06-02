Житель Тульской области за убийство двух человек отправится в колонию на 19 лет

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:28:17+03:00

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39-летний житель Плавска признан виновным в убийстве. Мужчина расправился с собутыльником во время застолья в нежилой разрушенной части дома. Злоумышленник трижды ударил жертву кирпичом по голове.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Завладев деньгами в сумме более 14 тысяч рублей, преступник сбросил труп в подвал дома и с места преступления скрылся.

Через несколько дней у дома, где было совершено первое убийство, в ходе ссоры с местным жителем он же ударил последнего камнем по голове. Второй потерпевший также скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Суд назначил мужчине 19 лет и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU