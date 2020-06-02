Житель Тульской области за убийство двух человек отправится в колонию на 19 лет
39-летний житель Плавска признан виновным в убийстве. Мужчина расправился с собутыльником во время застолья в нежилой разрушенной части дома. Злоумышленник трижды ударил жертву кирпичом по голове.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Завладев деньгами в сумме более 14 тысяч рублей, преступник сбросил труп в подвал дома и с места преступления скрылся.
Через несколько дней у дома, где было совершено первое убийство, в ходе ссоры с местным жителем он же ударил последнего камнем по голове. Второй потерпевший также скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.
Суд назначил мужчине 19 лет и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU