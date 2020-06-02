В Тульской области директор детской музыкальной школы заплатит штраф за самоуправство
Прокуратура города внесла руководителю учреждения представление
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Директор детской музыкальной школы № 2 в Щекине в отсутствие каких-либо правоустанавливающих документов разрешил разместить индивидуальному предпринимателю в фойе здания школы аппарат по продаже кофе.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла руководителю образовательного учреждения представление.
Также руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности за самоуправство. Ему назначен административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU