В Тульской области водитель иномарки налетел на бордюр и въехал в дерево
Мужчина ранее был лишен прав
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2 июня в 13:10 на ул. Энергетиков, 64 в Советске Щекинского района произошло ДТП. 38-летний мужчина, ранее лишенный права на управление автомобилем, сел за руль Toyota Corolla.
По предварительной информации, он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП водитель с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU