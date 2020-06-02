В Тульской области водитель иномарки налетел на бордюр и въехал в дерево

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:38:01+03:00

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2 июня в 13:10 на ул. Энергетиков, 64 в Советске Щекинского района произошло ДТП. 38-летний мужчина, ранее лишенный права на управление автомобилем, сел за руль Toyota Corolla.

По предварительной информации, он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU