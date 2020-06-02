В Тульской области бывший инспектор ДПС заплатит штраф за мелкое взяточничество
Инспектор ДПС получил от водителя 5 тысяч рублей
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Бывший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Ясногорскому району признан виновным в мелком взяточничестве.
Инспектор ДПС получил от водителя 5 тысяч рублей за непривлечение последнего к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Преступная деятельность пресечена сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД РФ.
Мужчина оштрафован на 75 тысяч рублей с лишением на 2 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU