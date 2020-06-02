В Тульской области бывший инспектор ДПС заплатит штраф за мелкое взяточничество

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:22:34+03:00

Инспектор ДПС получил от водителя 5 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Бывший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Ясногорскому району признан виновным в мелком взяточничестве.

Инспектор ДПС получил от водителя 5 тысяч рублей за непривлечение последнего к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УМВД РФ.

Мужчина оштрафован на 75 тысяч рублей с лишением на 2 года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU