2020-06-02T16:16:30+03:00
Происшествия

В Тульской области пострадали от укусов клещей 595 человек

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей Тулы
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области пострадали от укусов клещей 595 человек, из них 254 ребенка. Такие данные приводятся с 12 марта по 28 мая.

За последнюю неделю случаи присасывания клещей зарегистрированы у 123 людей, в т.ч. у 65 детей.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей Тулы, Алексинского , Новомосковского, Заокского, Ефремовского, Киреевского, Узловского районов, Донского. Чаще всего присасывание клещей происходили на природе, в лесу, на дачных участках, придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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