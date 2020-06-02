Все промышленные предприятия Тульской области возобновили свою деятельность

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:26:47+03:00

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Все промышленные предприятия Тульской области в мае возобновили свою деятельность. Не прерывали работу в период нерабочих дней 119 системообразующих предприятий ОПК, металлургической и химической промышленности, машиностроения, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности, а также иных отраслей.

Большинство из них оперативно организовали работу в условиях вынужденных ограничений и сохранили более чем на 60% загрузку мощностей.

ИСТОЧНИК KP.RU