В Тульской области на предприятия обрабатывающей промышленности требуются более 10 тысяч сотрудников
Среди них - как рабочий, так и инженерно-технический и административный персонал
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В Тульской области на предприятия обрабатывающей промышленности требуются 10 698 сотрудников. Именно столько открыто вакансий по данным Центра занятости Тульской области.
Требуется как рабочий, так и инженерно-технический и административный персонал. Больше всего вакансий в базовых отраслях: легкой промышленности (что вызвано увеличением производства средств индивидуальной защиты), пищевой промышленности, машиностроении, химии, металлургии.
ИСТОЧНИК KP.RU