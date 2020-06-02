2020-06-02T14:30:41+03:00
Общество

В Тульской области снизили долю от дохода семьи на оплату услуг ЖКХ

Внесены соответствующие изменения в региональный Закон
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области снижена доля от дохода семьи на оплату услуг ЖКХ с 22 до 15%. Внесены соответствующие изменения в региональный Закон.

Теперь в Тульской области стандарт максимально допустимой доли расходов составляет:

при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6 тысяч и менее рублей в месяц – 8% (ранее 10%);

при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7,5 тысяч рублей в месяц – 13% (ранее 15%);

при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7,5 тысяч в месяц – 15% (ранее 22%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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