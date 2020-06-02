В Туле лже-гадалка выманивала деньги под предлогом снятия порчи

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:16:28+03:00

Каждая из жертв потратила не менее полумиллиона рублей

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В Туле представительница цыганского этноса выманивала деньги у клиенток под предлогом снятия порчи. С каждым сеансом стоимость услуг увеличивалась из-за сильного заклятия. При этом представительница цыганского этноса говорила о «загрязнении» собственной кармы и требовала от клиенток дополнительной оплаты.

По предварительным данным, по такому сценарию проходили встречи с каждой из потерпевших. Сейчас полицейским известно о двух фактах мошенничества.

Предположительно, каждая из жертв обмана посещала представительницу цыганского этноса около года, и в качестве оплаты её услуг потратила не менее полумиллиона рублей. Но не исключено, что размер нанесённого ущерба будет больше. Кроме того, возможно, есть и другие жертвы злоумышленницы.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". 63-летняя подозреваемая задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU