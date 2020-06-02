2020-06-02T13:58:52+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «ГАЗ-322132» не уступил дорогу и устроил ДТП

В аварии есть пострадавший
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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1 июня в 10.40 на улице 14 Декабря в Узловой произошло ДТП. 60-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ-322132» при развороте не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21150» под управлением 36-летнего мужчины. В результате машины столкнулись.

Пострадал водитель «ВАЗа». Он получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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