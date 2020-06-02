В Тульской области пьяный водитель иномарки въехал в опору ЛЭП
По предварительной информации, он не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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1 июня в 07.15 на 1 км дороги «Богородицк-Товарковский-Куркино» Богородицкого района произошло ДТП.
Пьяный 25-летний молодой человек (0.820 мг/л) на автомобиле «Mitsubishi Lancer» въехал в опору линии электропередачи.
По предварительной информации, он не справился с управлением.
В результате ДТП пассажир автомобиля «Mitsubishi», 19-летний молодой человек, получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU