В Тульской области пьяный водитель иномарки въехал в опору ЛЭП

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:03:31+03:00

По предварительной информации, он не справился с управлением

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1 июня в 07.15 на 1 км дороги «Богородицк-Товарковский-Куркино» Богородицкого района произошло ДТП.

Пьяный 25-летний молодой человек (0.820 мг/л) на автомобиле «Mitsubishi Lancer» въехал в опору линии электропередачи.

По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Mitsubishi», 19-летний молодой человек, получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU