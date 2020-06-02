Житель Тульской области похищал бензопилы и триммеры из сараев
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Богородицком районе мужчина совершал кражи из сараев и других построек в одном из посёлков. Предположительно, он взламывал навесные замки и из помещений забирал находившиеся там бензопилы, триммеры и другую технику.
Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 28-летний мужчина признался в содеянном. Сейчас он изобличён в двух фактах преступлений. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU