Житель Тульской области похищал бензопилы и триммеры из сараев

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:03:43+03:00

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В Богородицком районе мужчина совершал кражи из сараев и других построек в одном из посёлков. Предположительно, он взламывал навесные замки и из помещений забирал находившиеся там бензопилы, триммеры и другую технику.

Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого. 28-летний мужчина признался в содеянном. Сейчас он изобличён в двух фактах преступлений. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU