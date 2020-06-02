В Тульской области столкнулись "КИА" и "ВАЗ": пострадали трое
По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением
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2 июня в 05:00 на 15 км дороги "Тула-Новомосковск" произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле "КИА Сид" столкнулся во встречном направлении с автомобилем "ВАЗ 2104" под управлением 26-летнего молодого человека.
В момент аварии иномарка следовала в направлении Тулы. По предварительной информации, ее водитель не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали 3 человека
ИСТОЧНИК KP.RU