В Тульской области столкнулись "КИА" и "ВАЗ": пострадали трое

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:45:32+03:00

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением

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2 июня в 05:00 на 15 км дороги "Тула-Новомосковск" произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле "КИА Сид" столкнулся во встречном направлении с автомобилем "ВАЗ 2104" под управлением 26-летнего молодого человека.

В момент аварии иномарка следовала в направлении Тулы. По предварительной информации, ее водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали 3 человека

ИСТОЧНИК KP.RU