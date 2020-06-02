Режиссер снятого в Туле сериала: Я в шоке от того, какой вижу резонанс
Илья Аксенов поблагодарил зрителей, а также всю съемочную команду
Фото: instagram.com/ilya_aks
Изменить размер текста:
Режиссер Илья Аксенов высказался относительно ажиотажа, вызванного премьерой сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Напомним, съемки проходили в Туле.
- Скажу честно, я в шоке от того, какой вижу резонанс по сериалу. Во-первых, оценка на Кинопоиске выше, чем у моего любимого фильма. Я понимаю, что народу проголосовало меньше, что нельзя сравнивать теплое с мягким, но сам факт просто греет душу, - поделился на странице в Instagram Илья Аксенов.
Илья Аксенов поблагодарил зрителей, а также всю съемочную команду.
Режиссер отметил, что сейчас готовится к новым съемкам.
ИСТОЧНИК KP.RU