В Тульской области полицейские нашли потерявшегося 11-летнего мальчика

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:56:38+03:00

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1 июня в деревне Мясоедово потерялся 11-летний мальчик. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но после безуспешных поисков решили обратиться за помощью в полицию.

На поиски пропавшего мальчика был ориентирован весь личный состав отдела полиции.Полицейские обследовали близлежащие населённые пункты, досматривались чердаки и подвалы жилых домов, проверялись нежилые и заброшенные здания. Около 19-00 мальчик был найдет недалеко от своей деревни.

В полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU