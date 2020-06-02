2 июня дома в поселке Южный и деревне Старое Басово останутся без воды
Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ
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2 июня с 09-30 воды не будет в поселке Южный на ул. Клубная, д. 1. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по этому адресу.
С 13-00 будет ограничена подача холодной воды в деревне Старое Басово, д.д. 1-22. Работы проведут в д. Старое Басово, д. 2.
Вода вернется в дома по окончании работ. Одновременно возможно краткосрочное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU