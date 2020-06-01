Туляк вернет деньги от сделок по незаконной постановке иностранцев на миграционный учет
Мужчина заплатит 6 тысяч рублей
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Житель поселка Иншинский признан виновным фиктивной постановке на учет иностранцев. Мужчина прописал трех мигрантов без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.За это он получил от них 6 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратура Ленинского района направила в суд иск о взыскании в пользу РФ денег, полученных от сделок. Решением суда требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU