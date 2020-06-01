2020-06-01T19:47:37+03:00
Звезды

В Тульской области отметили День защиты детей

Мероприятия прошли в онлайн-формате
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области отметили День защиты детей. Мероприятия прошли в онлайн-формате.

В учреждениях культуры и соцобслуживания по всему региону прошли онлайн-концерты, спектакли, мастер-классы, викторины, квесты и выставки.

Центр народного творчества провел онлайн-трансляцию детской игровой программы «Игры и игрушки в каждой избушке».

Тульская областная детская библиотека в прямом эфире представила проект «Голоса детских писателей».

Центр дополнительного образования детей провел видеоконцерт творческих коллективов региона – победителей и призеров областных конкурсов. Также состоялись акция, посвященная началу каникул, и онлайн-викторина.

В Областном эколого-биологическом центре учащихся прошла областная онлайн-викторина «Мир твоих прав».

ИСТОЧНИК KP.RU

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