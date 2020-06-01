В Тульской области по суду администрацию муниципалитета обязали устранить дефекты дорожного покрытия
Дорога не поддерживалась в надлежащем техническом состоянии
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Прокуратура Воловского района направила в суд иск о возложении на администрацию МО Двориковское обязанности отремонтировать дорожное покрытие.
Дорога по ул. Центральная д. Дворики не поддерживалась в надлежащем техническом состоянии. Это привело к образованию выбоин.
Иск полностью удовлетворен. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU