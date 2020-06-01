В Тульской области по суду администрацию муниципалитета обязали устранить дефекты дорожного покрытия

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:38:16+03:00

Дорога не поддерживалась в надлежащем техническом состоянии

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воловского района направила в суд иск о возложении на администрацию МО Двориковское обязанности отремонтировать дорожное покрытие.

Дорога по ул. Центральная д. Дворики не поддерживалась в надлежащем техническом состоянии. Это привело к образованию выбоин.

Иск полностью удовлетворен. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU