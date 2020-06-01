Администрация Болохова подверглась критике за ненадлежащий контроль работ по капремонту ДК
Администрация г. Болохово и ТулоблУКС подверглись критике за ненадлежащий контроль работ на объекте. Речь о капитальном ремонте местного Дома культуры.
- Объем необходимых переделок сопоставим с изначальным ремонтом. Это халатность и разгильдяйство!, - подчеркнул председатель правительства Валерий Шерин.
До 1 июля подрядчик устранит недочеты на фасаде. До 10 июня завершат проверку проектно-сметной документации второго этапа. Для того чтобы просушить объект, ДК подключат к центральному отоплению.
В здании Дома культуры в Болохово капитальный ремонт не проводился с момента постройки в 1940 году.
ИСТОЧНИК KP.RU