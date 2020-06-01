В Тульской области отремонтируют 11 дорог к образовательным учреждениям

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:59:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области отремонтируют 11 дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в Веневе, Новомосковске, Щекине, Туле, Дубенском и Киреевском районах.

Уже завершены работы на участке улицы Центральной с. Новое Павшино Дубенского района. Новая дорога свяжет площадь с благоустроенным сквером, стелу Великой Отечественной войны и поселковую школу.

В Новомосковске продолжается ремонт ул. Трудовые резервы. Дорожная артерия ведет к школам №1 и №7, Новомосковскому институту РХТУ и строительному колледжу.

В Туле в этом году отремонтируют ул. Энгельса, Демонстрации и Первомайская. Работы завершат до начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU