2020-06-01T18:59:15+03:00
Общество

В Тульской области отремонтируют 11 дорог к образовательным учреждениям

Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области отремонтируют 11 дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в Веневе, Новомосковске, Щекине, Туле, Дубенском и Киреевском районах.

Уже завершены работы на участке улицы Центральной с. Новое Павшино Дубенского района. Новая дорога свяжет площадь с благоустроенным сквером, стелу Великой Отечественной войны и поселковую школу.

В Новомосковске продолжается ремонт ул. Трудовые резервы. Дорожная артерия ведет к школам №1 и №7, Новомосковскому институту РХТУ и строительному колледжу.

В Туле в этом году отремонтируют ул. Энгельса, Демонстрации и Первомайская. Работы завершат до начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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