2020-06-01T18:50:43+03:00
Общество

В Тульской области разыскивают потомков советского летчика Петра Мазяева

Петр Фадеевич погиб в результате авиакатастрофы
Мария ВЛАСОВА
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Администрация городского поселения Тайтурского Иркутской области просит оказать содействие в розыске потомков пилота Петра Фадеевича Мазяева, 1918 года рождения.

Уроженец деревни Медвенка Тульской области в составе экипажа военного самолета погиб 15 апреля 1942 года в результате авиакатастрофы.

Потомков советского летчика просят связаться по тел./факс (839543) 94-4-42; e-mail: admtaiturka@mail.ru.

Информация необходима для оповещения родственников об увековечении памяти погибшего на месте гибели и создании книги памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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