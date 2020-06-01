2020-06-01T18:29:05+03:00
Происшествия

В Тульской области ищут пропавшего 26-летнего жителя Щекина

Павел Рыбальченко ушёл из дома 27 мая
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области ищут пропавшего 26-летнего жителя Щекина. Павел Рыбальченко ушёл из дома 27 мая и не вернулся.

Приметы: Рост: 176 см. Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие Волосы: чёрные, короткая стрижка Был одет: черная с темно-красными полосками куртка, черные джинсы, темно-синий джемпер, черная бейсболка.

С собой: предположительно красный пакет. Особые приметы: носит бороду.

При наличие каких-либо сведений о молодом человеке поисковики просят сообщать по номеру: 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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