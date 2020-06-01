1 Июнь 2020 2020-06-01T19:01:56+03:00

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В Новомосковске появится Центр поддержки одаренных детей «Созвездие». 1 июня состоялась церемония закладки камня в знак начала строительства.

К декабрю 2021 года будут возведены 2 корпуса центра одаренных детей. Свою работу начнут школа полного дня – лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр «Академия достижений» с возможностью проведения профильных смен по типу образовательного центра «Сириус».

Также возведут медицинский блок и пищеблок, кампус для постоянного проживания и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом.

90 старшеклассников будут готовить к освоению «профессий будущего». Ещё 80 учеников будут приезжать на смены в образовательный центр «Академия достижений». В год планируется 10 смен длительностью 21 день.

Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Создание нового учебного учреждения совместно осуществляют губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и благотворительный Фонд Андрея Мельниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU