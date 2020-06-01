В Тульской области снят особый противопожарный режим
Подписано соответствующее постановление
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
1 июня.в Тульской области снят особый противопожарный режим. Сейчас обстановка с палами травы стабилизирована. Специалисты также не допустили лесоторфяных, крупных природных и техногенных пожаров на территории области и перехода природных пожаров на жилые строения.
Особый противопожарный режим был введен в регионе с 6 апреля. К таким мера прибегли из-за повышения среднесуточной температуры на территории Тульской области, и, как следствие, осложнения оперативной обстановки с пожарами.
ИСТОЧНИК KP.RU