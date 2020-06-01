В Центральном парке Тулы заработали велопрокат, летние кафе и общественные туалеты
С 1 июня в парках Тулы возобновили работу ряд объектов и организаций. По предварительной записи и при наличии масок можно посещать конноспортивный центр в Центральном парке.
Разрешены занятия физкультурой и спортом на мини-футбольных полях, плоскостных спортивных сооружениях, скейтпарках, воркаут площадках.
Открываются летние кафе с открытой верандой. Все желающие смогут воспользоваться услугами велопроката при условии использования посетителями средств индивидуальной защиты.
Функционируют помещения общественных туалетов и площадки для выгула и дрессировки собак.
ИСТОЧНИК KP.RU