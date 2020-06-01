В Центральном парке Тулы заработали велопрокат, летние кафе и общественные туалеты

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:39:15+03:00

Разрешены и занятия физкультурой на открытом воздухе

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С 1 июня в парках Тулы возобновили работу ряд объектов и организаций. По предварительной записи и при наличии масок можно посещать конноспортивный центр в Центральном парке.

Разрешены занятия физкультурой и спортом на мини-футбольных полях, плоскостных спортивных сооружениях, скейтпарках, воркаут площадках.

Открываются летние кафе с открытой верандой. Все желающие смогут воспользоваться услугами велопроката при условии использования посетителями средств индивидуальной защиты.

Функционируют помещения общественных туалетов и площадки для выгула и дрессировки собак.

ИСТОЧНИК KP.RU