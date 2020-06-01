В каких домах Тулы не будет газа 1 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:25:01+03:00

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1 июня специалисты проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов в следующих многоквартирных домах:

с 12:00 до 20:00

- ул. Оружейная, 3.

- ул. Демонстрации, 5.

- ул. Халтурина, 8.

с 10:00 до 17:00

- ул. Пролетарская, 38.

- ул. Луначарского, 9.

На время работ приостановлено газоснабжение. Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

ИСТОЧНИК KP.RU