В Тульской области «ВАЗ 21099» перевернулся на проезжей части

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:59:19+03:00

За рулем автомобиля находился мужчина без прав

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31 мая в 21-45 на улице Молодежной в селе Апухтино Одоевского района произошло ДТП. «ВАЗ 21099» опрокинулся на проезжей части. За рулем автомобиля находился 45-летний мужчина.

На машине не было государственного регистрационного знака. А у самого мужчины - прав на управление транспортным средством.

В результате ДТП водитель получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU