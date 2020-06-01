В Тульской области «ВАЗ 21099» перевернулся на проезжей части
За рулем автомобиля находился мужчина без прав
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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31 мая в 21-45 на улице Молодежной в селе Апухтино Одоевского района произошло ДТП. «ВАЗ 21099» опрокинулся на проезжей части. За рулем автомобиля находился 45-летний мужчина.
На машине не было государственного регистрационного знака. А у самого мужчины - прав на управление транспортным средством.
В результате ДТП водитель получил различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU