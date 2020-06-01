2020-06-01T14:00:14+03:00
Происшествия

В тульском селе Хрущево «BMW» вылетел в кювет

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 мая в 23-00 на ул. Центральной в селе Хрущево произошло ДТП. 25-летний

молодой человек на автомобиле «BMW 525» съехал в придорожный кювет слева походу движения. Затем машина опрокинулась.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП с различными травмами был госпитализирован пассажир «BMW», 36-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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