В тульском селе Хрущево «BMW» вылетел в кювет
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
30 мая в 23-00 на ул. Центральной в селе Хрущево произошло ДТП. 25-летний
молодой человек на автомобиле «BMW 525» съехал в придорожный кювет слева походу движения. Затем машина опрокинулась.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате ДТП с различными травмами был госпитализирован пассажир «BMW», 36-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU