2020-06-01T13:44:14+03:00
Происшествия

В Туле в ДТП с двумя иномарками пострадала 15-летняя девушка

Аварию спровоцировал злостный нарушитель скорости
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 мая в 11-00 на 10 км дороги «ТулаНовомосковск» произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Lexus lx 570», двигаясь по правой обочине, столкнулся с автомобилем «Volkswagen Passat» под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП с различными травмами была госпитализирована пассажир «Volkswagen», 15-летняя девушка.

Отметим, что на водитель «Lexus lx 570» с начала года уже составлено 33 протокола по статье «Превышение установленной скорости движения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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