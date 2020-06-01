В Туле в ДТП с двумя иномарками пострадала 15-летняя девушка
Аварию спровоцировал злостный нарушитель скорости
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 мая в 11-00 на 10 км дороги «Тула – Новомосковск» произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Lexus lx 570», двигаясь по правой обочине, столкнулся с автомобилем «Volkswagen Passat» под управлением 21-летнего молодого человека.
В результате ДТП с различными травмами была госпитализирована пассажир «Volkswagen», 15-летняя девушка.
Отметим, что на водитель «Lexus lx 570» с начала года уже составлено 33 протокола по статье «Превышение установленной скорости движения».
ИСТОЧНИК KP.RU