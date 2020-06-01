В Туле в ДТП с двумя иномарками пострадала 15-летняя девушка

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:44:14+03:00

Изменить размер текста: A A

29 мая в 11-00 на 10 км дороги «Тула – Новомосковск» произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Lexus lx 570», двигаясь по правой обочине, столкнулся с автомобилем «Volkswagen Passat» под управлением 21-летнего молодого человека.

В результате ДТП с различными травмами была госпитализирована пассажир «Volkswagen», 15-летняя девушка.

Отметим, что на водитель «Lexus lx 570» с начала года уже составлено 33 протокола по статье «Превышение установленной скорости движения».

ИСТОЧНИК KP.RU