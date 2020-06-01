2020-06-01T12:28:14+03:00
Звезды

На 101 году ушла из жизни легенда ТЮЗа Зинаида Леонтьева

Зинаида Леонтьева - первая в стране исполнительница роли Ульяны Громовой
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Тульский Областной Театр Юного Зрителя (ТЮЗ)Фото: Тульский Областной Театр Юного Зрителя (ТЮЗ)
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31 мая скончалась Зинаида Леонтьева. Заслуженный работник культуры РФ и легенда Тульского областного театра юного зрителя ушла из жизни на 101 году.

Зинаида Васильевна был зачислена в труппу тульского ТЮЗа в 1942 году. Она стала первой в стране исполнительницей роли Ульяны Громовой в спектакле "Молодая гвардия" (ТЮЗ, 1947 г.).

Зинаида Леонтьева выходила на сцену вплоть до 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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