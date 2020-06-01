На 101 году ушла из жизни легенда ТЮЗа Зинаида Леонтьева
Зинаида Леонтьева - первая в стране исполнительница роли Ульяны Громовой
Фото: Тульский Областной Театр Юного Зрителя (ТЮЗ)
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31 мая скончалась Зинаида Леонтьева. Заслуженный работник культуры РФ и легенда Тульского областного театра юного зрителя ушла из жизни на 101 году.
Зинаида Васильевна был зачислена в труппу тульского ТЮЗа в 1942 году. Она стала первой в стране исполнительницей роли Ульяны Громовой в спектакле "Молодая гвардия" (ТЮЗ, 1947 г.).
Зинаида Леонтьева выходила на сцену вплоть до 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU