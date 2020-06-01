В ДТП на ул. Новотульской в Туле пострадали пять человек
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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31 мая в 18:29 в Туле на ул. Новотульской произошло ДТП. Дорогу не поделили автомобили "Daewoo Nexia" и "Lifan".
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.
В результате ДТП пострадали 5 человек. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU