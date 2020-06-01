2020-06-01T09:52:52+03:00
Происшествия

В Тульской области из-за ливня размыло дорогу

В населенном пункте нарушено транспортное сообщение
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Вечером 31 мая в деревне Слобода Дубенского района произошло размытие дороги. Сообщение об этом поступило в службу спасения.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС. Оказалось, что в населенном пункте нарушилось прямое транспортное сообщение с 15 домами.

Пострадавших нет, имеется объездной путь размытой дороги.

Ситуация находится на контроле регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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