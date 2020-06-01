В Тульской области из-за ливня размыло дорогу
В населенном пункте нарушено транспортное сообщение
Фото: Материалы пресс-служб
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Вечером 31 мая в деревне Слобода Дубенского района произошло размытие дороги. Сообщение об этом поступило в службу спасения.
На место происшествия выехала оперативная группа МЧС. Оказалось, что в населенном пункте нарушилось прямое транспортное сообщение с 15 домами.
Пострадавших нет, имеется объездной путь размытой дороги.
Ситуация находится на контроле регионального МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU