Проливной дождь устроил в Туле потоп

31 Май 2020 2020-05-31T14:03:29+03:00

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31 мая Тулу накрыл проливной дождь. Ливень начался с утра и не прекращается уже несколько часов.

Последствия таких погодных явлений не заставили себя долго ждать - подвела ливневая система на Красноармейском проспекте. Вода скопилась практически на всех перекрестках и большинстве остановок. Машины буквально проезжают по воде, не говоря уже о пешеходах.

Напомним, эта ливневая система была обновлена в прошлом году. Ранее этот участок также затапливало после сильного дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU