Проливной дождь устроил в Туле потоп
По некоторым улицам невозможно пройти из-за высокого уровня воды
Фото: vk.com/overhear.tula
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31 мая Тулу накрыл проливной дождь. Ливень начался с утра и не прекращается уже несколько часов.
Последствия таких погодных явлений не заставили себя долго ждать - подвела ливневая система на Красноармейском проспекте. Вода скопилась практически на всех перекрестках и большинстве остановок. Машины буквально проезжают по воде, не говоря уже о пешеходах.
Напомним, эта ливневая система была обновлена в прошлом году. Ранее этот участок также затапливало после сильного дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU