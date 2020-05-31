Тульская область стала 16 среди регинов России по числу заболевших COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T13:39:02+03:00

Зафиксировано более 100 заразившихся за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Зафиксировано более 100 заразившихся за сутки

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31 мая Тульская область стала 16-ой среди регионов России по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Еще 104 у жителей региона подтвердился положительный тест на вирус. Часть заболевших заразились в Москве - работают там или контактировали с прибывшими из столицы.

Таким образом число заболевших в Тульской области за все время достигло 3855.

В лидерах по количеству зараженных COVID-19 за сутки снова оказались Свердловская область (265), Нижегородская область (301), Санкт-Петербург (369), Московская область (757) и Москва (595).

ИСТОЧНИК KP.RU