2020-05-31T13:39:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульская область стала 16 среди регинов России по числу заболевших COVID-19

Зафиксировано более 100 заразившихся за сутки
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Зафиксировано более 100 заразившихся за суткиЗафиксировано более 100 заразившихся за суткиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

31 мая Тульская область стала 16-ой среди регионов России по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Еще 104 у жителей региона подтвердился положительный тест на вирус. Часть заболевших заразились в Москве - работают там или контактировали с прибывшими из столицы.

Таким образом число заболевших в Тульской области за все время достигло 3855.

В лидерах по количеству зараженных COVID-19 за сутки снова оказались Свердловская область (265), Нижегородская область (301), Санкт-Петербург (369), Московская область (757) и Москва (595).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тульская область стала 16 среди регинов России по числу заболевших COVID-19
Проливной дождь устроил в Туле потоп
В Тульской области трое подростков украли 70 метров кабеля
В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за проливного дождя
В Новомосковске задержали неадекватного мужчину, который бросался на людей
Дежурные по Туле 31 мая: за порядком проследит Алексей Сорокин
Последний день весны встретит туляков дождем
Тульский предприниматель получил штраф за открытый магазин в условиях коронавируса
1 июня в Тульской области снимается особый противопожарный режим
Новомосковск Тульской области отмечает 90-летие со дня образования
1 июня в Тульской области откроются кафе с летней верандой
30 мая за порядком в Туле проследит Илья Беспалов
Гроза и сильный ветер: в Тульской области объявлено метеопредупреждение
Погода в Туле 30 мая: +26 градусов и дождь
В Тульской области откроют торговые центры площадью до 400 кв. метров
В Тульской области разрешили официальные мероприятия численностью более 30 человек