Тульская область стала 16 среди регинов России по числу заболевших COVID-19
Зафиксировано более 100 заразившихся за сутки
Зафиксировано более 100 заразившихся за суткиФото: Алексей ФОКИН
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31 мая Тульская область стала 16-ой среди регионов России по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Еще 104 у жителей региона подтвердился положительный тест на вирус. Часть заболевших заразились в Москве - работают там или контактировали с прибывшими из столицы.
Таким образом число заболевших в Тульской области за все время достигло 3855.
В лидерах по количеству зараженных COVID-19 за сутки снова оказались Свердловская область (265), Нижегородская область (301), Санкт-Петербург (369), Московская область (757) и Москва (595).
ИСТОЧНИК KP.RU