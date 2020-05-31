2020-05-31T13:02:53+03:00
Общество

В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за проливного дождя

МЧС рекомендует гражданам быть осторожными
Юлия КУЗНЕЦОВА
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31 мая тульские спасатели объявили метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями. По данным тульских метеорологов, 31 мая в регионе ожидается проливной дождь, грозы и сильный ветер.

В региональном МЧС гражданам рекомендуют быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Избегать неустойчивых сооружений и не оставлять автомобиль без укрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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