В Новомосковске задержали неадекватного мужчину, который бросался на людей
ЧП случилось вечером 30 мая
Фото: Подслушано Новомосковск
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30 мая в Новомосковске на улице Свердлова задержали мужчину, который вел себя крайне неадекватно: нападал на людей, разбивал стекла домов и колотил по машинам. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Очевидцы поблагодарили полицию, что те быстро приехали на вызов и оперативно задержали хулигана.
Всех пострадавших автомобилистов просят обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU