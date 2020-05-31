В Новомосковске задержали неадекватного мужчину, который бросался на людей

31 Май 2020 2020-05-31T12:32:47+03:00

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30 мая в Новомосковске на улице Свердлова задержали мужчину, который вел себя крайне неадекватно: нападал на людей, разбивал стекла домов и колотил по машинам. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Очевидцы поблагодарили полицию, что те быстро приехали на вызов и оперативно задержали хулигана.

Всех пострадавших автомобилистов просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU