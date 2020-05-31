В Тульской области Росгвардия задеражала пьяного водителя

31 Май 2020 2020-05-31T12:15:38+03:00

Мужчина лихачил на дороге, а потом попал в ДТП

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В Тульской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Все произошло, когда сотрудники вневедомственной охраны были на маршруте и обратили внимание на УАЗ, ехавший с нарушением ПДД.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

Сотрудники подошли к водителю, от него исходил сильный запах алкоголя. Его задержали и передали экипажу ДПС для дальнейшего разбирательства.

Позже проверке водителя алкотестер показал 1,561 промилле. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU