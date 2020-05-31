В Тульской области трое подростков украли 70 метров кабеля
В полиции проводят процессуальную проверку
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В Узловском районе в полицию с заявлением о краже обратился директор регионального филиала сотовой компании.
Мужчина рассказал, что с базовой станции в поселке Дубовка неизвестные в течение трех дней украли 70 метров кабеля.
При проведении оперативно-розыскных мероприятия полиция установила личность похитителей. Ими оказались два 16-летних и один 14-летний подростки, которые проживали в том же поселке.
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU