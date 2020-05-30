Новомосковск Тульской области отмечает 90-летие со дня образования

30 Май 2020 2020-05-30T12:21:34+03:00

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30 мая Новомосковск в Тульской области отмечает день города. Сегодня второй по величине город в регионе празднует 90-летие со дня образования.

С юбилеем новомосковцев поздравил Губернатор Алексей Дюмин.

- Сегодня город остается одним из главных индустриальных и культурных центров Тульской области. В нем развивается промышленное и сельскохозяйственное производство, ремонтируются дороги, строится жилье и инфраструктура. Открываются новые детские сады и спортивные объекты.

Все это возможно благодаря вам, вашему неравнодушию, инициативности, активному участию в развитии города.

И пусть в этом году традиционное празднование Дня города невозможно из-за вынужденных ограничительных мер, уверен, что в будущем мы сможем достойно отметить 90-летие Новомосковска, - говорится в поздравлении главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU