1 июня в Тульской области откроются кафе с летней верандой

30 Май 2020 2020-05-30T12:15:20+03:00

Работа общепитов будет проходить по строгим требованиям Роспотребнадзора

Изменить размер текста: A A

В Тульской области постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса. С 1 июня в регионе откроются летние кафе с верандой. Возобновить работу места общественного питания смогут только по строгим требованиям Роспотребнадзора.

Ежедневно в заведениях сотрудникам должны будут измерять температуру тела, проводить санобработку мебели и посуды.

Кроме того, попрежнему будут запрещены кальяны, массовые или досуговые мероприятия. Рассадка между посетителями должна быть не менее 1,5 м. Внутри помещения заведений посетителей размещать не допускается.

Отметим, что основные же ограничительные меры в регионе продлеваются до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU