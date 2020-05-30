2020-05-30T12:15:20+03:00
Коронавирус Covid-19

1 июня в Тульской области откроются кафе с летней верандой

Работа общепитов будет проходить по строгим требованиям Роспотребнадзора
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за коронавируса. С 1 июня в регионе откроются летние кафе с верандой. Возобновить работу места общественного питания смогут только по строгим требованиям Роспотребнадзора.

Ежедневно в заведениях сотрудникам должны будут измерять температуру тела, проводить санобработку мебели и посуды.

Кроме того, попрежнему будут запрещены кальяны, массовые или досуговые мероприятия. Рассадка между посетителями должна быть не менее 1,5 м. Внутри помещения заведений посетителей размещать не допускается.

Отметим, что основные же ограничительные меры в регионе продлеваются до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 июня в Тульской области снимается особый противопожарный режим
Новомосковск Тульской области отмечает 90-летие со дня образования
1 июня в Тульской области откроются кафе с летней верандой
30 мая за порядком в Туле проследит Илья Беспалов
Гроза и сильный ветер: в Тульской области объявлено метеопредупреждение
Погода в Туле 30 мая: +26 градусов и дождь
В Тульской области откроют торговые центры площадью до 400 кв. метров
В Тульской области разрешили официальные мероприятия численностью более 30 человек
В Тульской области разрешили заниматься спортом на открытом воздухе
Обязательная самоизоляция для жителей Тульской области старше 65 лет продлена
В Тульском регионе в три раза увеличились подписки на Wink «Ростелекома»
Контакт-центр «Ростелекома» расскажет, как сдать тест на коронавирус
В Тульской области бойцы СОБР и ОМОН нейтрализовали условных преступников в лесу
В Тульской области не поделили дорогу "Chery" и "ГАЗель"
Водолазы обследуют водоемы Тульской области
Двое туляков отправятся в колонию за вымогательство
В Туле мошенник выманил 837 тысяч рублей у пенсионерки
Житель Тульской области стащил телефон забытый на лавочке около храма
В Туле на ул. Степанова столкнулись легковушка и трактор
В Тульской области в ДТП пострадали два подростка
29 мая в Туле остались без воды дома на ул. Серова и Каракозова
Погода в Туле 29 мая: облачно с прояснениями, дождь и +17 градусов
В инфекционном госпитале в манеже тульского стадиона "Арсенал" потушили условный пожар
МЧС предупредило туляков о сильном дожде и грозе
Житель Тульской области украл у собутыльника портмоне
Населенные пункты Большой Тулы обработали от борщевика Сосновского
Тульская область названа в числе регионов с наименьшим давлением на бизнес
В Тульской области подготовили 1 922 койки для пациентов с коронавирусом