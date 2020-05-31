Дежурные по Туле 31 мая: за порядком проследит Алексей Сорокин

31 Май 2020 2020-05-31T10:55:19+03:00

В случае ЧП граждане могут обращаться в ЕДДС

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 31 мая, за спокойствием туляков проследит заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления градостроительства и архитектуры Сорокин Алексей Николаевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU