30 мая за порядком в Туле проследит Илья Беспалов

30 Май 2020 2020-05-30T11:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 мая, в Туле за порядком будут следить сотрудники городской администрации. Дежурный сегодня - заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Беспалов Илья Ильич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU