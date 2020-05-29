В Тульской области откроют торговые центры площадью до 400 кв. метров

29 Май 2020 2020-05-29T18:04:33+03:00

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С 1 июня в Тульской области откроют торговые центры и магазины площадью до 400 кв. метров. Возобновление деятельности организаций возможно только при соблюдении особых рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее свою работу могли начать только небольшие магазины розничной торговли при условии, что у них есть отдельный вход, а их площадь не превышает 200 квадратных метров.

Отметим, что в целом действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU